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Сегодня, 21:37

Хавбек «Црвены Звезды» Кангва: «Скучал по России с тех времен, как перешел в другой клуб»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Црвены Звезды» Кингс Кангва заявил, что скучает по России.

«Скучал по России с тех времен, как перешел в другой клуб. С какими эмоциями я покидал «Арсенал»? С хорошими. Я понимал, что мне надо расти и развиваться как игроку. Это было лучшим решением, которое я мог принять. Я думаю чемпионат в России намного сильнее. Здесь много сильных команд. Думаю, что в России лучше», — заявил Кангва.

24-летний хавбек играл в тульском «Арсенале» с 2019 по 2022 год.

Футбол
ФК Арсенал (Тула)
ФК Црвена Звезда
Кингс Кангва
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