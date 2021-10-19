В Сеть попала эмоциональная и нецензурная установка тренера Григоряна

В сеть попала мотивационная речь бывшего главного тренера армянского «Алашкерта» Александра Григоряна перед матчем плей-офф квалификации Лиги Европы с «Рейнджерс».

«Выходите и полные трибуны. Сегодня ты ***** стесняешься этого, а завтра вы придете ***** как клоуны — один в одном гетре, другой ***** в другом, у второго огромная ****, третий хромает *****, фотографируете друг друга. Вы что ***** инвалидов фотографируете *****? Я имел этот «Парк Рейнджерс» *****! Имел я его!» — сказал Григорян перед матчем.

Несмотря на эмоциональный настрой, команда по итогам встречи проиграла шотландскому клубу со счетом 0:1. На данный момент Григорян возглавляет женскую команду ЦСКА.