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В Сеть попала эмоциональная и нецензурная установка тренера Григоряна

В Сеть попала эмоциональная речь Александра Григоряна
07:08
Александр Григорян. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Григорян. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В сеть попала мотивационная речь бывшего главного тренера армянского «Алашкерта» Александра Григоряна перед матчем плей-офф квалификации Лиги Европы с «Рейнджерс».

«Выходите и полные трибуны. Сегодня ты ***** стесняешься этого, а завтра вы придете ***** как клоуны — один в одном гетре, другой ***** в другом, у второго огромная ****, третий хромает *****, фотографируете друг друга. Вы что ***** инвалидов фотографируете *****? Я имел этот «Парк Рейнджерс» *****! Имел я его!» — сказал Григорян перед матчем.

Несмотря на эмоциональный настрой, команда по итогам встречи проиграла шотландскому клубу со счетом 0:1. На данный момент Григорян возглавляет женскую команду ЦСКА.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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