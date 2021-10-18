в чемпионате Словакии болельщики устроили массовую драку на поле
В чемпионате Словакии фанаты устроили драку на поле
10:20
В чемпионате Словакии болельщики устроили драку прямо на поле во время матча 11-го тура между «Спартаком» и «Слованом».
На 15-й минуте игры фанаты хозяев выбежали на поле и направились к гостевому сектору, болельщики «Слована» отправились навстречу своим оппонентам.
Драка в итоге завершилась массовым побоищем, в котором также участвовала полиция. Матч был остановлен.
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