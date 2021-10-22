ФИФА объявила об эвакуации из Афганистана 57 человек
ФИФА помогла Катару эвакуировать из Афганиста 57 беженцев, связанных с женским футболом и баскетболом, сообщается на официальном сайте организации.
Федерация выразила благодарность правительству Катара за поддержку и призвала другие страны присоединиться к акции.
Напомним, что 14 октября ФИФА и Катар вывезли из Афганистана 100 человек, связанных с футболом, включая футболисток.
15 августа радикальное движение «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) объявило о захвате власти в Афганистане.
Заместитель главы комиссии по культуре радикального афганского движения Ахмадулла Васик заявил, что женщины в Афганистане не будут заниматься многими видами спорта, так как они могут попасть на фотографии и в видеозаписи.
Дополнительная информация:
https://www.fifa.com/media-releases/another-57-people-linked-to-football-and-sport-evacuated-from-afghanistan
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