ФИФА объявила об эвакуации из Афганистана 57 человек

ФИФА помогла Катару эвакуировать из Афганиста 57 беженцев, связанных с женским футболом и баскетболом, сообщается на официальном сайте организации.

Федерация выразила благодарность правительству Катара за поддержку и призвала другие страны присоединиться к акции.

Напомним, что 14 октября ФИФА и Катар вывезли из Афганистана 100 человек, связанных с футболом, включая футболисток.

15 августа радикальное движение «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) объявило о захвате власти в Афганистане.

Заместитель главы комиссии по культуре радикального афганского движения Ахмадулла Васик заявил, что женщины в Афганистане не будут заниматься многими видами спорта, так как они могут попасть на фотографии и в видеозаписи.