В чемпионате Турции футболист забил красивый гол с центра поля
В матче 16-го тура чемпионата Турции нападающий «Газиантепа» Жоау Фигейредо забил гол «Фенербахче» с центра поля.
Бразилец заметил, что голкипер вышел далеко от ворот и мощным ударом отправил мяч в сетку. Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу «Газиантепа» Фигейрело оформил дубль.
«Газиантеп» после 16 туров набрал 21 очко и расположился на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Турции. «Фенербахче» (27) — на 5-м месте.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю