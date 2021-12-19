«Спортинг» обыграл «Жил Висенте», Луиш Нету получил красную карточку в первом тайме
«Спортинг» в матче 15-го тура чемпионата Португалии на выезде обыграл «Жил Висенте» со счетом 3:0.
Отличились Нуну Сантуш, Гонсалу Игнасиу и Даниэль Браганча. На 12-й минуте форвард хозяев Каня Фудзимото получил красную карточку, а через минут защитник лиссабонцев Луиш Нету также был удален с поля.
После этого матча «Спортинг» с 41 очком лидирует в турнирной таблице, «Жил Висенте» с 20 очками — на восьмой строчке.
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