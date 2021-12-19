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Черчесов: «Веду переговоры с несколькими клубами. Приму решение на следующей неделе»

Черчесов сообщил, что ведет переговоры с несколькими клубами
16:10
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о том, что он возглавит «Ференцварош».

«Мне поступило много предложений, над которыми я в настоящее время раздумываю, — приводит слова Черчесова польское издание Interia. — Готов к работе. Веду переговоры с несколькими клубами. В том числе и венгерскими. Также со мной связались два турецких клуба. Есть варианты и с другими странами. Нахожусь в раздумьях. Приму решение на следующей неделе».

По словам тренера, ему нужно все проанализировать и решить, что будет лучше для него, его семьи и тренерского штаба.

«Раньше у меня была четкая цель: поехать на чемпионат мира. К сожалению, с национальной командой России мне этого сделать не удалось. На данный момент у меня нет возможности добиться этого с другой командой. Поэтому нужно открываться новым возможностям, которых у меня много. Что касается «Легии», то официального предложения от этого клуба мне не поступало», — сказал он.

Черчесов тренировал сборную России с 2016 по 2021 год. Под его руководством национальная команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года и заняла последнее место в группе на чемпионате Европы-2020.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Ливерпуль

Обе забьют - да

24%

1.72

П2

23%

1.58

Ф2 (-1.0)

14%

2.03
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Наполи

1X

21%

1.40

ИТБ1 (1.0)

17%

1.42

X2

15%

1.65
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта 1
Рома 4
Матч завершен

П1

26%

1.69

Обе забьют - да

19%

1.59

ТБ 3.0

18%

1.93

Дополнительная информация:

https://sport.interia.pl/klub-legia-warszawa/news-stanislaw-czerczesow-poprowadzi-druzyne-z-wegier-mysle-co-ro,nId,5716162

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Карен Саркисян все материалы автора

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