Черчесов: «Веду переговоры с несколькими клубами. Приму решение на следующей неделе»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о том, что он возглавит «Ференцварош».

«Мне поступило много предложений, над которыми я в настоящее время раздумываю, — приводит слова Черчесова польское издание Interia. — Готов к работе. Веду переговоры с несколькими клубами. В том числе и венгерскими. Также со мной связались два турецких клуба. Есть варианты и с другими странами. Нахожусь в раздумьях. Приму решение на следующей неделе».

По словам тренера, ему нужно все проанализировать и решить, что будет лучше для него, его семьи и тренерского штаба.

«Раньше у меня была четкая цель: поехать на чемпионат мира. К сожалению, с национальной командой России мне этого сделать не удалось. На данный момент у меня нет возможности добиться этого с другой командой. Поэтому нужно открываться новым возможностям, которых у меня много. Что касается «Легии», то официального предложения от этого клуба мне не поступало», — сказал он.

Черчесов тренировал сборную России с 2016 по 2021 год. Под его руководством национальная команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года и заняла последнее место в группе на чемпионате Европы-2020.