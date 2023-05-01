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Сегодня, 11:40

В Австралии футболист напал на судью, сломав ему челюсть и выбив три зуба

Виктория Кравченко
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В Австралии футболист напал на судью.
Фото Скриншот трансляции.

Во время матча между командами «Гринакр Иглз» и «Падстоу Хорнетс» (1:5), который прошел в пятницу, 28 апреля, было совершено нападение на судью.

По окончании игры один из зрителей, который в итоге оказался дисквалифицированным игроком «Гринакра», начал оскорблять арбитров. После этого судья Ходр Яги сделал ему замечание, это не понравилось футболисту, он перелез через забор и несколько раз ударил его по лицу. 24-летнему рефери диагностировали перелом челюсти в трех местах, также ему выбили три зуба.

По данным Guardian, футболисту было предъявлено обвинение в предполагаемом нападении.

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