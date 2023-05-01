Роналду может вернуться в Мадрид и стать послом «Реала»
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду намерен покинуть клуб и вернуться в Мадрид, сообщает El Nacional.
По данным издания, у Роналду возникли трудности в адаптации к новой стране и культуре Саудовской Аравии. Кроме того, он не знает языка. Роналду намерен вернуться в город, в котором провел 9 лет, выступая за «Реал».
Также сообщается, что президент «Реала» Флорентино Перес готов предложить Роналду вернуться в клуб в качестве посла или предложить португальцу пост в спортивном руководстве команды.
Криштиану стал игроком «Аль-Насра» в начале этого года. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до 2025 года.
38-летний игрок в этом сезоне провел 12 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, забив 12 голов и сделав 2 ассиста.
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