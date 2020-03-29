«Уймитесь, наконец». Жириновский призвал Лукашенко остановить соревнования в Белоруссии

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко остановить спортивные турниры в стране. Несмотря на пандемию коронавируса, не были прерваны, в частности, чемпионаты Белоруссии по футболу и хоккею.

— Лукашенко издевается над всей планетой, — написал Жириновский в своем Telegram. — Везде приняты строгие меры, отменены спортивные мероприятия, везде стараются, чтобы люди остались дома, а Белоруссия гуляет на улицах, все на стадионах, и он сам играет в хоккей. И уже несколько десятков человек там заражены, а потом будет несколько сотен, потом тысяч... Так нельзя, Александр Григорьевич. Получается, что вся планета дураки, а вы один умный. Уймитесь, наконец.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 678 720 человек. Умерших — 31 700, выздоровевших — 145 609. В России на данный момент 1534 случая заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.

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