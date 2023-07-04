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Сегодня, 18:36

Тренер «Ариса» прокомментировал информацию о том, что Кокорин не вернется в кипрский клуб

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Тренер «Ариса» Алексей Шпилевский прокомментировал для «СЭ» новость об отказе кипрского клуба возвращать нападающего Александра Кокорина из «Фиорентины» из-за финансового положения.

«Не хочу комментировать слухи. Как будет ясность — будем говорить. Пока ничего не могу сказать», — сказал Шпилевский «СЭ».

В сезоне-2022/23 32-летний россиянин выступал за «Арис» на правах аренды. Он провел за команду 30 матчей, забил 13 мячей и сделал 6 голевых передач.

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года.

Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
ФК Фиорентина
Алексей Шпилевский
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