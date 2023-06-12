Трансферная стоимость Роналду снизилась до 15 миллионов евро по версии Transfermarkt

Портал Transfermarkt обновил рейтинг трансферной стоимости футболистов чемпионата Саудовской Аравии.

Трансферная стоимость нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду снизилась до 15 миллионов евро. 38-летний португалец подешевел на 5 миллионов. Теперь Роналду делит статус самого дорого игрока чемпионата с одноклубником Талиской, который подорожал на 1 миллион.

Роналду перешел в «Аль-Наср» в конце декабря 2022 года. Оклад форварда в саудовском клубе составляет 200 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

Роналду провел 16 матчей за «Аль-Наср» в чемпионате Саудовской Аравии, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи.