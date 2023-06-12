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Сегодня, 17:30

Чернышов назвал Кержакова отличным кандидатом для «Спартака» из Суботицы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов, ныне возглавляющий сербский футбольный клуб «Раднички», прокомментировал слухи о возможном назначении Александра Кержакова главным тренером «Спартака» из Суботицы.

«Тоже читал эти новости, но пока это все слухи. Будет отлично, если Александр возглавит этот клуб. Пока он мне не звонил, ничего не спрашивал о сербском чемпионате. Буду рад ему помочь, что-то подсказать. Может, ему мнение других людей не нужно и захочет сам разобраться. «Спартак» сохранил место в сербской Суперлиге и хочет выступить удачнее в следующем сезоне, чем в этом. Это амбициозный клуб, и Кержаков — отличный кандидат на пост главного тренера. Если его назначат, думаю, он будет успешен. В РПЛ он отлично работал в «Пари НН». Под его руководством клуб выступил лучше, чем в сезоне-2022/2023. 11-е место в РПЛ для молодого специалиста — неплохой результат. Поэтому желаю ему хороших результатов в Сербии и продолжать развиваться», — приводит слова Чернышова Legalbet.

Ранее «СЭ» стало известно, что Кержаков в ближайшее время может возглавить один из клубов высшего дивизиона чемпионата Сербии. Переговоры сторон находятся в продвинутой стадии.

40-летний специалист возглавлял юношескую сборную России, «Томь», «Нижний Новгород» и кипрскую «Кармиотиссу», в которой работал с февраля по апрель 2023 года.

Источник: https://legalbet.ru/news/chernishov-kerzhakov-otlichnij-kandidat-dlya-spartaka/
Александр Кержаков
Андрей Чернышов
Футбол
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