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Сегодня, 10:33

The Sun: «Зенит» предлагает 14 миллионов евро за хавбека «Эстудиантеса» Роллхайзера

Виктория Кравченко
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Бенхамин Роллхайзер.
Фото AFP

Полузащитник «Эстудиантеса» Бенхамин Роллхайзер может стать игроком «Зенита», сообщает The Sun.

По данным источника, в игроке также заинтересованы «Ньюкасл», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед», однако они предлагают сумму меньше, чем «Зенит». Питерцы готовы заплатить за 23-летнего футболиста 14 миллионов евро.

В «Эстудиантесе» Роллхайзер провел 65 матчей, забив 13 мячей и отдав 5 голевых передач. Его контракт истекает летом 2025 года. Также вингер выступал за «Ривер Плейт».

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ФК Зенит
ФК Эстудиантес (Ла-Плата)
1
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