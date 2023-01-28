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Сегодня, 19:15

Директор федерации футбола Болгарии: «В сборной не будет игроков с другим цветом кожи»

В федерации футбола Болгарии против натурализованных игроков
Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной Болгарии, а ныне технический директор болгарской федерации футбола Георгий Иванов заявил, что против натурализованных игроков в сборной.

«Иностранный игрок с заграничным паспортом и другим цветом кожи не будет играть в сборной Болгарии, пока я буду тут. Не хочу, чтобы игроки из других стран заменили болгар. Некоторые страны так делают, но для меня это плохая практика», — приводит Balkan Insight слова Иванова.

Данные высказывания вызвали бурю негодования в социальных сетях.

46-летний Иванов провел 33 матча за сборную Болгарии и забил 4 гола. Он завершил карьеру в июле 2009 года.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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