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Сегодня, 19:39

В «Риу Аве» назвали ерундой информацию об интересе «Сочи» к Виллиаму

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор португальского «Риу Аве» Нуну отреагировал на новость об интересе к защитнику команды Патрику Виллиаму со стороны «Сочи».

Ранее сообщалось, что сочинцы хотят арендовать 25-летнего бразильца.

«Интерес «Сочи» к Виллиаму? Это полная ерунда. Нам нечего сказать по поводу этой новости», — приводит слова Нуну Sport24.

В нынешнем сезоне Виллиам провел за «Риу Аве» 15 матчей и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро. Контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Источник: Sport24

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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