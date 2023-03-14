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Сегодня, 10:49

Судья добавил 43 минуты к основному времени матча чемпионата Боливии

Мария Гусева
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«Пальмафлор» — «Блуминг» — 3:2.
«Пальмафлор» — «Блуминг» — 3:2.
Фото AFP

Судья добавил 43 минуты к основному времени матча 6-го тура чемпионата Боливии между «Пальмафлором» и «Блумингом» (3:2), сообщает Premium.

В этой встрече главный арбитр Хулио Гутьеррес назначил два пенальти в ворота «Блуминга» и удалил двух игроков команды. Один из эпизодов в конце матча потребовал проверки ВАР. Арбитр проверял момент 17 минут и огласил свое решение на 102-й минуте матча. Также задержка была связана с сильным дождем.

Таким образом, к основному времени матча было добавлено 43 минуты. «Пальмафлор» забил победный гол на 128-й минуте. Этот матч стал самым продолжительным в истории чемпионата Боливии.

«Пальмафлор» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 12 очков. «Блуминг» располагается на 16-й строчке — 1 очко.

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