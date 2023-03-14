Симон Миньоле объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии

Голкипер «Брюгге» Симон Миньоле в социальной сети объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии.

«Иногда нам нужно принимать трудные решения. Сегодня один из таких дней. Я 13 лет представлял свою страну. Но сейчас должен попрощаться с бельгийскими «красными дьяволами». Гордость. Честь. Благодарность. Этими тремя словами можно описать эту прекрасную главу в моей карьере», — написал футболист.

Миньоле дебютировал за основную сборную Бельгии в 2011 году. Всего 35-летний голкипер провел за национальную команду 35 матчей, пропустил 38 голов и 10 раз сыграл на ноль.

Ранее голкипер выступал за «Сандерленд» и «Ливерпуль».