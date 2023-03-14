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Сегодня, 16:35

Месси готов перейти в Саудовскую Аравию, если будет зарабатывать больше Роналду

Ана Горшкова
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Стало известно условие, при котором нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может перейти в чемпионат Саудовской Аравии.

Как сообщил журналист El Chiringuito Хайме Астрайн, аргентинский форвард может присоединиться к саудовскому клубу, если будет зарабатывать больше, чем игрок «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Отец футболиста Хорхе Месси потребовал у «Аль-Хилаля» контракт с зарплатой в 600 миллионов евро за два года. В окружении Месси считают, что более высокая зарплата полностью оправдана тем фактом, что аргентинец моложе португальца на два года.

Общая сумма доходов Роналду в «Аль-Насре» составляет 200 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что игрок «ПСЖ» не планирует менять клубную прописку в летнее трансферное окно.

Действующее соглашение 35-летнего аргентинца с парижской командой рассчитано до лета 2023 года. В текущем сезоне он сыграл за «ПСЖ» 31 матч во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

Источник: Хайме Астрайн
ФК Аль-Хиляль
Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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