Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

Старт китайской суперлиги перенесен с апреля на июнь. Многие легионеры не успели вернуться в страну

18:13
Теги:

Китайская суперлига должна была стартовать в середине апреля, но с течением времени время начало турнира было отложено. Теперь сезон планируют начать только в июне, сообщает AP.

Среди иностранных игроков, спешивших к апрельскому началу чемпионата, из-за закрытия границ Китая более 50 человек не успели прилететь в страну до начала тренировок. 33 иностранных игрока в Китай прилететь все же успели.

Для возвращения Халка и Оскара, например, пришлось срочно заказывать специальный чартер из Бразилии.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 033 478 людей. Умерших — 54 369, выздоровевших — 218 864. В России на данный момент 4 149 случаев заражения, 34 человека умерли, выздоровело — 281.

По данным Роспотребнадзора на день 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах. За весь период умерли 34 зараженных, выздоровел 281 человек.

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир