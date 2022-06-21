Станислав Крицюк вернулся в португальский «Жил Висенте»

Португальский «Жил Висенте» объявил о возвращении вратаря Станислава Крицюка.

«Рад вернуться в «Жил Висенте» и в Португалию — страну, с которой у меня связано много приятных воспоминаний. «Жил Висенте» — успешный клуб, мы как большая семья. У меня здесь много друзей, с которыми я очень жду встречи.

Следующий сезон станет историческим для клуба и города Барселуш — мы впервые сыграем в еврокубках. Давайте войдем в историю еще раз и насладимся этим моментом», — приводит слова Крицюка пресс-служба клуба.

21 июня «Зенит» объявил о расторжении контракта с 31-летним футболистом по взаимному согласию сторон. Он выступал за команду с сентября 2021 года и перешел в питерский клуб именно из «Жил Висенте».

В сезоне-2021/22 Крицюк провел за «Зенит» 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 голов.