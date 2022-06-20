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Сегодня, 23:07

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Атлетико» Арда Туран решил завершить карьеру

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Барселоны» и «Атлетико» Арда Туран принял решение завершить карьеру, сообщает Fanatik.

35-летний футболист займет пост в спортивном департаменте стамбульского «Галатасарая».

На клубом уровне наибольшее количество матчей Туран провел в составе «Галатасарая» (240 игр — 49 голов)

В составе сборной Турции футболист — серебряный призер Средиземноморских игр (2005) и бронзовый призер чемпионата Европы (2008). В его активе 100 матчей и 16 голов за сборную Турции.

Арда Туран
ФК Галатасарай
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