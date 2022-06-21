«Зенит» объявил об уходе Крицюка

«Зенит» объявил об уходе из команды голкипера Станислава Крицюка. Стороны приняли решение о завершении сотрудничества по взаимному согласию.

31-летний футболист перешел в «Зенит» в сентябре 2021 года из португальского «Жил Висенте». Контракт с питерским клубом был рассчитан до 30 июня 2022 года.

В сезоне-2021/22 он провел за «Зенит» 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 голов.

В ноябре 2021 года Крицюк получил травму колена в матче 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Ювентуса» (2:4). Затем футболисту в одной из немецких клиник была сделана операция. Сообщалось, что восстановление займет примерно 2-3 месяца.

Отметим, что еще 15 июня генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб договорился с вратарем о расторжении контракта.