"Шанхай Шанган" разгромил "Шанхай Шэньхуа", Ахмедов забил гол

Чемпион Китая-2018 "Шанхай Шанган" разгромил "Шанхай Шэньхуа" на старте нового сезона - 4:0. В первом тайме гол в свои ворота провел бывший игрок "Интера" Фреди Гуарин. Последний мяч во встрече оформил экс-хавбек "Краснодара" Одил Ахмедов. Капитан "Шанхай Шанган", бывший форвард "Зенита" Халк не попал в заявку на игру.
Чемпион предыдущих семи сезонов "Гуанчжоу Эвергранд", которым руководит Фабио Каннаваро, разгромил бывший клуб Акселя Витселя "Тяньцзинь Цюаньцзянь" - 3:0.
Чемпионат Китая
Суперлига
1-й тур
"Шанхай "Шэньхуа" - "Шанхай Шанган" - 0:4 (0:1)
Голы: Гуарин, 45+3 - в свои ворота (0:1). Лю Вэнцзюнь, 65 (0:2). Оскар, 78 (0:3). Ахмедов, 88 (0:4).
"Гуанчжоу Эвергранд" - "Тяньцзинь Цюаньцзянь" - 3:0 (2:0)
Голы: Вэй Шихао, 23 (1:0). Фан Цзиньпи, 36 - в свои ворота (2:0). Фэн Сяотин, 66 (3:0).
"Ухань Чжоэр" - "Бэйцзин Гоань" - 0:1 (0:0)
Гол: Аугусто, 67.