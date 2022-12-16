Сербский журналист: «Каждый серб видел в Михайловиче льва, который никогда не забывал, откуда он родом»

Сербский журналист Telegraf Зоран Ивкович отреагировал на смерть экс-футболиста и тренера Синиши Михайловича. 53-летний специалист был болен лейкемией.

«Синиша Михайлович считался великим футболистом и тренером, который всегда представлял Сербию наилучшим образом. Он был нашим чемпионом и любимцем болельщиков. Все безумно ценили Михайловича за его мастерство на поле, самоотверженность, энергию и страсть к футболу.

Он был игроком «Црвены», но в Сербии его любили абсолютно все, в том числе и болельщики «Партизана». В его случае не было клубного предпочтения, потому что каждый серб видел в Михайловиче льва, который никогда не забывал, откуда он родом и всегда сражался за Сербию.

Это был исключительный человек и за пределами поля — честный, справедливый и бескорыстный. Это большая потеря не только для сербского, но и для всего европейского футбола», — приводит слова журналиста Sport24.

Большую часть профессиональной карьеры Михайлович провел в Италии, где выступал за «Рому», «Сампдорию», «Лацио» и «Интер». Он дважды становился чемпионом Италии, по три раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В качестве главного тренера он возглавлял «Болонью», «Катанию», «Фиорентину», «Сампдорию», «Милан», «Торино» и «Спортинг».