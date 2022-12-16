Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 19:13

Сербский журналист: «Каждый серб видел в Михайловиче льва, который никогда не забывал, откуда он родом»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Сербский журналист Telegraf Зоран Ивкович отреагировал на смерть экс-футболиста и тренера Синиши Михайловича53-летний специалист был болен лейкемией.

«Синиша Михайлович считался великим футболистом и тренером, который всегда представлял Сербию наилучшим образом. Он был нашим чемпионом и любимцем болельщиков. Все безумно ценили Михайловича за его мастерство на поле, самоотверженность, энергию и страсть к футболу.

Он был игроком «Црвены», но в Сербии его любили абсолютно все, в том числе и болельщики «Партизана». В его случае не было клубного предпочтения, потому что каждый серб видел в Михайловиче льва, который никогда не забывал, откуда он родом и всегда сражался за Сербию.

Это был исключительный человек и за пределами поля — честный, справедливый и бескорыстный. Это большая потеря не только для сербского, но и для всего европейского футбола», — приводит слова журналиста Sport24.

Большую часть профессиональной карьеры Михайлович провел в Италии, где выступал за «Рому», «Сампдорию», «Лацио» и «Интер». Он дважды становился чемпионом Италии, по три раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В качестве главного тренера он возглавлял «Болонью», «Катанию», «Фиорентину», «Сампдорию», «Милан», «Торино» и «Спортинг».

Источник: Sport24
Синиша Михайлович
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ЧМ-2022 получил финал мечты: Месси против Мбаппе
Обвиненный в нацизме российский гонщик нашел новую команду. Его приютил Леклер
Посылка со взрывным устройством была отправлена главе Русского дома в ЦАР из Того
ФИФА отказалась показывать видеообращение Зеленского перед финалом на ЧМ-2022
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Как сменить профессию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Николай Шпилевский: «Дзюбе не было бы просто на Кипре»

«Бенфика» назначила цену за Рамуша
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости