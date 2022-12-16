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Сегодня, 19:55

«Бенфика» назначила цену за Рамуша

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Бенфика» назначила цену на покупку форварда команды Гонсалу Рамуша, сообщает Goal.

По данным источника, 21-летний игрок привлек внимание европейских клубов после того, как оформил хет-трик в матче Португалии с Швейцарией (6:1) в 1/8 финала ЧМ-2022. «Бенфика» хочет извлечь максимальную выгоду из этой ситуации и установила цену за форварда более 70 миллионов евро.

Ранее появлялась информация, что скауты «Манчестер Юнайтед» внимательно следят за игроком сборной Португалии.

Действующий контракт португальца с «Бенфикой» действует до лета 2026 года. В текущем сезоне Рамуш в составе «Бенфики» провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и сделал 6 ассистов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 24 миллиона евро.

Источник: Goal
Сборная Португалии по футболу
ФК Бенфика
Гонсалу Рамуш
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