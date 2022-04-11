Известный российский тренер Юрия Семин оценил потенциал вратаря Никиты Хайкина, котоырй выступает за норвежский клуб «Буде-Глимт».

Семин сам тренировал голкипера, когда работал в «Мордовии» в 2015-м.

«Обратите внимание, как здорово он играет ногами. Думаю, ни один вратарь в Европе не сравнится с россиянином в этом аспекте. В других моментах он тоже добился прогресса, например в игре на выходах. А высокий рост позволяет Никите доставать даже самые сложные мячи», — поделился впечатлениями специалист в интервью RT.

Он также отдельно отметил отличную игру Хайкина ногами, которая позволяет партнерам спокойно задействовать его при высоком прессинге со стороны соперника.

«По сути, он является 11-м полевым. И, что удивительно, почти не отдает неточных передач. Конечно, в «Мордовии» Никита не мог похвастать ни такой техникой приема мяча, ни качеством паса. Это наработано в последнее время. Плюс он обладает не только сильным характером, но и задатками лидера», — добавил Семин.