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«Ни один вратарь Европы не сравнится с ним в игре ногами». Семин — о таланте Хайкина

Юрий Семин назвал лучшие качества голкипера Никиты Хайкина
Иван Шитик
Корреспондент
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Известный российский тренер Юрия Семин оценил потенциал вратаря Никиты Хайкина, котоырй выступает за норвежский клуб «Буде-Глимт».

Семин сам тренировал голкипера, когда работал в «Мордовии» в 2015-м.

«Обратите внимание, как здорово он играет ногами. Думаю, ни один вратарь в Европе не сравнится с россиянином в этом аспекте. В других моментах он тоже добился прогресса, например в игре на выходах. А высокий рост позволяет Никите доставать даже самые сложные мячи», — поделился впечатлениями специалист в интервью RT.

Он также отдельно отметил отличную игру Хайкина ногами, которая позволяет партнерам спокойно задействовать его при высоком прессинге со стороны соперника.

«По сути, он является 11-м полевым. И, что удивительно, почти не отдает неточных передач. Конечно, в «Мордовии» Никита не мог похвастать ни такой техникой приема мяча, ни качеством паса. Это наработано в последнее время. Плюс он обладает не только сильным характером, но и задатками лидера», — добавил Семин.

Источник: https://russian.rt.com/sport/article/988051-haikin-vratar-rossiya-furor
Никита Хайкин
ФК Буде-Глимт
Юрий Семин
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