Вериссимо: «Надеюсь, что «Бенфика» продаст Нуньеса за такую же сумму, как и Жоау Феликса»

Главный тренер «Бенфики» Нельсон Вериссимо высказался о будущем форварда команды Дарвина Нуньеса.

«Дарвин — очень хороший игрок. Он демонстрирует все свои лучшие качества, он еще молод и имеет большой потенциал роста. В этом сезоне он совершил качественный скачок благодаря Лиге чемпионов, и по этой причине вполне нормально, что он вызывает интерес у ведущих клубов. Я верю и надеюсь, что если он уйдет, то сделает это за такую же сумму, как Жоау Феликс», — приводит слова Вериссимо Tuttomercatoweb.

«Бенфика» получила за продажу Жоау Феликса в «Атлетико Мадрид» в 2019 году около 125 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что 22-летним Нуньесом интересуются «Арсенал», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «ПСЖ».

В текущем сезоне нападающий провел 35 матчей за «Бенфику», в которых забил 28 голов и сделал 3 результативные передачи.