Ловчев считает, что Черчесов хотел работать в России

Экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев считает, что тренер Станислав Черчесов ждал работу в России, но в зарубежных чемпионатах ему больше доверяют.

«Работая в Польше, Черчесов добился успеха — «Легия» стала чемпионом. Естественно, он ждал работу в России. Но тут вопрос простой: где тебе доверяют и где в тебя верят? Там (в Венгрии) они доверяют и дают работать. А у нас Ваноли в «Спартаке» работает меньше трех месяцев, и после каждого тура меня спрашивают: «А Ваноли надо увольнять, он не справился»? Там если приглашают иностранца, дают поработать, потому что не могут показать, что ошиблись с выбором», — приводит слова Ловчева «Комсомольская правда».

58-летний Черчесов возглавляет венгерский «Ференцварош» с декабря 2021 года. Российский специалист ранее был признан лучшим тренером лиги по итогам марта.

С 2016-го по лето 2021 года Черчесов тренировал сборную России. На домашнем ЧМ-2018 вместе с командой он дошел до 1/4 финала турнира, где уступил Хорватии (2:2, 3-4 по пен.). На Евро-2020 российская национальная команда не смогла выйти в плей-офф из своей группы, заняв в ней последнее место.