Сборная Саудовской Аравии объявила о назначение Манчини на пост главного тренера

Сборная Саудовской Аравии в соцсетях анонсировала назначение Роберто Манчини на пост главного тренера.

«Я сотворил историю в Европе. Пора творить историю с Саудовской Аравией», — сказал специалист в ролике.

Сообщалось, что стороны заключили соглашение сроком до 2026 года.

13 августа 58-летний Манчини покинул сборную Италии. Ранее сообщалось, что специалист ушел из-за разногласий с президентом федерации футбола страны Габриэлем Гравиной.