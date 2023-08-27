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Сегодня, 22:09

Сборная Саудовской Аравии объявила о назначение Манчини на пост главного тренера

Виктория Кравченко
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Роберто Манчини.
Фото Global Look Press

Сборная Саудовской Аравии в соцсетях анонсировала назначение Роберто Манчини на пост главного тренера.

«Я сотворил историю в Европе. Пора творить историю с Саудовской Аравией», — сказал специалист в ролике.

Сообщалось, что стороны заключили соглашение сроком до 2026 года.

13 августа 58-летний Манчини покинул сборную Италии. Ранее сообщалось, что специалист ушел из-за разногласий с президентом федерации футбола страны Габриэлем Гравиной.

Роберто Манчини
Сборная Саудовской Аравии по футболу
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