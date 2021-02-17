Саудовский клуб уволил сына Луческу с должности главного тренера

Саудовский «Аль-Хиляль» уволил Рэзвана Луческу с должности главного тренера, сообщает пресс-служба клуба.

Луческу-младший работал в команде с 2019 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат Саудовской Аравии. В нынешнем сезоне после 18 сыгранных матчей «Аль-Хиляль» занимает третье место в турнирной таблице.

Рэзван Луческу — сын бывшего тренера «Шахтера», «Зенита» и сборной Турции Мирчи Луческу, который сейчас работает в киевском «Динамо».

Ранее 51-летний специалист работал со сборной Румынии, «Рапидом», катарским «Аль-Джаишем», греческими «Ксанти» и ПАОК.