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Саудовский клуб уволил сына Луческу с должности главного тренера

00:11
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Саудовский «Аль-Хиляль» уволил Рэзвана Луческу с должности главного тренера, сообщает пресс-служба клуба.

Луческу-младший работал в команде с 2019 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат Саудовской Аравии. В нынешнем сезоне после 18 сыгранных матчей «Аль-Хиляль» занимает третье место в турнирной таблице.

Рэзван Луческу — сын бывшего тренера «Шахтера», «Зенита» и сборной Турции Мирчи Луческу, который сейчас работает в киевском «Динамо».

Ранее 51-летний специалист работал со сборной Румынии, «Рапидом», катарским «Аль-Джаишем», греческими «Ксанти» и ПАОК.

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