С понедельника в Чехии разрешены тренировки спортсменов

Правительство Чехии одобрило график ослабления карантинных мер, принятых в связи с распространением коронавируса. С 20 апреля в стране разрешат открыть фермерские рынки и автосалоны и проводить свадьбы с участием не более 10 человек, а также тренировки спортсменов в небольших группах.

27 апреля откроют все магазины площадью до 200 квадратных метров, 11 мая — до 1 тысячи квадратных метров. 25 мая должны начать работу парикмахерские, рестораны, кафе, салоны красоты, музеи и галереи.

С 8 июня разрешат проводить спортивные мероприятия с участием до 50 человек и откроют крупные супермаркеты и театры.

На 16 апреля 2020 в Чехии зафиксировано 6 359 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 143 человека. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Чехии составляет 169 человек, сегодня зафиксировано 3 случая смерти.