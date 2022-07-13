Руни объяснил, почему возглавил «Ди Си Юнайтед»

Новый главный тренер «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни признался, что перебрался в клуб MLS ради нового вызова в карьере.

«Есть много тренеров, которые не пойдут на такой риск. Я знаю, что это риск, потому что я должен преуспеть. Но я готов воспользоваться этим шансом, чтобы приехать сюда и проявить себя в другой стране, в другой лиге. Готов принять вызов.

Я пытаюсь учиться и развиваться как тренер, но также чувствую, что могу создать здесь команду, которая сможет преуспеть в лиге. Действительно верю, что-то, как я работаю, как я хочу, чтобы команда играла, думаю, понравится болельщикам. Как тренер, я нахожусь в начале своего пути. Нахожусь на этапе, когда должен работать часами. Конечно, я амбициозный человек. Однажды хочу тренировать на высшем уровне», — цитирует Washington Post Руни.