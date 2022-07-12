Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 21:23

Уэйн Руни стал главным тренером «Ди Си Юнайтед»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Уэйн Руни.
Фото ФК «Ди Си Юнайтед».

Бывший капитан сборной Англии Уэйн Руни назначен новым главным тренером «Ди Си Юнайтед», сообщает сайт американского клуба.

Руни присоединится к клубу и возьмет на себя роль главного тренера после получения рабочей визы. Его тренерский штаб будет объявлен позже.

В данный момент этот клуб занимает 13-е место в таблице Восточной конференции главной североамериканской лиги.

Уэйн Руни покинул пост главного тренера «Дерби Каунти» 24 июня.

Напомним, что на закате карьеры футболиста Руни выступал за «Ди Си Юнайтед».

Уэйн Руни
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Фанаты Ферстаппена домогались женщин прямо на трибунах. Гоночная общественность возмущена
За что «Питтсбург» выкидывает Малкина на улицу. С Джино «пингвины» брали три Кубка Стэнли, а теперь он слишком стар и болен
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Озил может продолжить карьеру в «Истанбул Башахшехире»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости