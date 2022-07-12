Уэйн Руни стал главным тренером «Ди Си Юнайтед»

Бывший капитан сборной Англии Уэйн Руни назначен новым главным тренером «Ди Си Юнайтед», сообщает сайт американского клуба.

Руни присоединится к клубу и возьмет на себя роль главного тренера после получения рабочей визы. Его тренерский штаб будет объявлен позже.

В данный момент этот клуб занимает 13-е место в таблице Восточной конференции главной североамериканской лиги.

Уэйн Руни покинул пост главного тренера «Дерби Каунти» 24 июня.

Напомним, что на закате карьеры футболиста Руни выступал за «Ди Си Юнайтед».