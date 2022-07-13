В «Ди Си Юнайтед» объяснили, почему пригласили Руни на пост тренера

Экс-нападающий сборной Англии Уэйн Руни назначен главным тренером «Ди Си Юнайтед».

«Уэйн — победитель и боец. Его трудовая этика и то, что он требует от себя и своих игроков, не имеют себе равных. Подход Уэйна к игре и стиль футбола, в который он хочет играть, вписывается в нашу философию, и мы считаем, что он именно тот человек, который будет вести наш клуб вперед», — сказал Дэйв Каспер, президент клуба по футбольным операциям.

На данный момент «Ди Си Юнайтед» занимает 13-е место в восточной конференции MLS.