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Сегодня, 02:53

В «Ди Си Юнайтед» объяснили, почему пригласили Руни на пост тренера

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-нападающий сборной Англии Уэйн Руни назначен главным тренером «Ди Си Юнайтед».

«Уэйн — победитель и боец. Его трудовая этика и то, что он требует от себя и своих игроков, не имеют себе равных. Подход Уэйна к игре и стиль футбола, в который он хочет играть, вписывается в нашу философию, и мы считаем, что он именно тот человек, который будет вести наш клуб вперед», — сказал Дэйв Каспер, президент клуба по футбольным операциям.

На данный момент «Ди Си Юнайтед» занимает 13-е место в восточной конференции MLS.

Уэйн Руни
Футбол
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Уэйн Руни стал главным тренером «Ди Си Юнайтед»

Руни объяснил, почему возглавил «Ди Си Юнайтед»
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