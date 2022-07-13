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Сегодня, 05:32

Экс-игрок «Зенита» Дриусси вошел в состав сборной MLS

Евгений Козинов
Корреспондент
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Себастьян Дриусси.
Фото Global Look Press

Пресс-служба MLS объявила имена 26 игроков, выбранных для участия в матче всех звезд MLS 2022 года.

Второй год подряд MLS All-Stars сыграет против лучшиих игроков чемпионата Мексики. Матч состоится 10 августа в Миннесоте. Игра будет транслироваться в более чем 190 странах мира.

В список сборной MLS вошел экс-полузащитник «Зенита» Себастьян Дриусси, а также нападающие Чичарито и Карлос Вела, известные в Европе по выступлениям за клубы АПЛ.

Карлос Вела
Себастьян Дриусси
Хавьер Эрнандес Балькасар
Футбол
ФК Зенит
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