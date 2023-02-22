Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 19:19

Кержаков хочет видеть в «Кармиотиссе» российских игроков

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Технический директор «Кармиотиссы» Антонис Антониу рассказал, что новый главный тренер клуба Александр Кержаков хочет видеть в команде российских игроков.

«Кержаков — настоящий джентльмен. У этого специалиста большое и многообещающее будущее. С первого дня Александр показал, что он профессионал, который имеет хороший опыт в футболе. Мы постоянно общаемся с Александром Кержаковым насчет потенциальных трансферов «Кармиотиссы». Российский специалист хочет видеть в своей команде ряд футболистов, среди них есть и россияне. Конкретных имен и наши потенциальные трансферы пока говорить не буду, еще только февраль. Пока все наше внимание сконцентрировано на завтрашнем матче», — приводит Sport24 слова представителя клуба.

8 февраля пресс-служба «Кармиотиссы» объявила о назначении россиянина Кержакова на пост главного тренера команды. На данный момент команда занимает 10-е место в чемпионате Кипра, имея в активе 27 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-22-kerzhakov-khochet-videt-v-karmiotisse-rossiyskikh-futbolistov
Александр Кержаков
Футбол
ФК Кармиотисса
1
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля — во сколько смотреть, кто выступает
«РИА Новости» сравнили послание Путина со взрывом информационной бомбы
Байден заявил, что страны Запада не собираются нападать на Россию
В КБР задержали причастных к торговле людьми участников преступной группы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Марсело может продолжить карьеру в «Аль-Насре»
Новости
RSS RSS
Все новости