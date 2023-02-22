Кержаков хочет видеть в «Кармиотиссе» российских игроков

Технический директор «Кармиотиссы» Антонис Антониу рассказал, что новый главный тренер клуба Александр Кержаков хочет видеть в команде российских игроков.

«Кержаков — настоящий джентльмен. У этого специалиста большое и многообещающее будущее. С первого дня Александр показал, что он профессионал, который имеет хороший опыт в футболе. Мы постоянно общаемся с Александром Кержаковым насчет потенциальных трансферов «Кармиотиссы». Российский специалист хочет видеть в своей команде ряд футболистов, среди них есть и россияне. Конкретных имен и наши потенциальные трансферы пока говорить не буду, еще только февраль. Пока все наше внимание сконцентрировано на завтрашнем матче», — приводит Sport24 слова представителя клуба.

8 февраля пресс-служба «Кармиотиссы» объявила о назначении россиянина Кержакова на пост главного тренера команды. На данный момент команда занимает 10-е место в чемпионате Кипра, имея в активе 27 очков.