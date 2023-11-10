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Сегодня, 15:44

Российский футболист Морозов может покинуть израильский «Бейтар»

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Защитник иерусалимского «Бейтара» Григорий Морозов высказался о своем будущем в израильском клубе.

«Было решение вернуться к тренировкам с 8 числа, но я пока не нахожусь в Израиле. Чтобы туда вернуться, мне нужно еще некоторое время для принятия взвешенного решения. Не исключаю, что покину команду. Ситуация форс-мажорная, поэтому есть нюансы, о которых рано говорить, но я выполняю все свои обязательства. Сейчас веду переговоры с руководством клуба, посмотрим, о чем договоримся», — цитирует Морозова Metaratings.ru

7 октября боевики ХАМАС из сектора Газа напали на территорию Израиля. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

29-летний Морозов провел 4 игры в чемпионате Израиля-2023/24 и сделал одну передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/grigorij-morozov-mozhet-pokinut-ierusalimskij-bejtar-iz-za-konflikta-v-izraile/
Григорий Морозов
Футбол
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