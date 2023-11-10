Цаллагов — о Кокорине: «Саша как игрок — очень одаренный!»

Полузащитник «Алании» Ибрагим Цаллагов рассказал о дружбе с нападающим кипрского «Ариса» Александром Кокориным.

«Саша — добродушный человек, а как игрок — очень одаренный! Когда бегает, кажется, что поля не касается — будто летает, голодный до футбола. Мы с Сашей хорошо общались, а как-то раз он меня даже на день рождения пригласил. Там еще был Адиль Рами. Не каждый день с чемпионом мира за одним столом сидишь!», — приводит слова футболиста «Алании» Sport24.

32-летний Кокорин и его ровесник Цаллагов вместе играли за «Сочи» в сезоне-2019/20.

9 ноября форвард «Ариса» Кокорин, выйдя на замену во втором тайме, на 84-й минуте забил гол в ворота «Бетиса» в матче группового этапа Лиги Европы (1:4).