Морозов заявил, что вопрос о выступлении за сборную Израиля на данный момент неактуален

Российский защитник «Бейтара» Григорий Морозов считает, что вопрос его выступления за сборную Израиля сейчас неактуален.

«Сейчас вопрос неактуален. Мы очень плохо начали сезон. Плюс я получил травму, из-за которой пропустил некоторое время. Так что вопрос о сборной Израиля сейчас не стоит. Я знаю, что впереди важные матчи, буду поддерживать команду», — цитирует Морозова «РБ Спорт».