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Сегодня, 16:32

Морозов заявил, что вопрос о выступлении за сборную Израиля на данный момент неактуален

Виктория Кравченко
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Российский защитник «Бейтара» Григорий Морозов считает, что вопрос его выступления за сборную Израиля сейчас неактуален.

«Сейчас вопрос неактуален. Мы очень плохо начали сезон. Плюс я получил травму, из-за которой пропустил некоторое время. Так что вопрос о сборной Израиля сейчас не стоит. Я знаю, что впереди важные матчи, буду поддерживать команду», — цитирует Морозова «РБ Спорт».

В декабре прошлого года он получил паспорт Израиля. В июне 2023-го защитник рассказывал, что хотел бы сыграть за команду.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/grigorij-morozov-sejchas-vopros-o-vy-stuplenii-za-sbornuyu-izrailya-neaktualen/
Григорий Морозов
ФК Бейтар
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