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29 апреля, 08:42

Роналду прокомментировал победу «Аль-Насра» над «Аль-Раедом»

Виталий Косик
Корреспондент
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Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал победу своей команды над «Аль-Раедом» (4:0) в матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

В прошедшей встрече Роналду отметился забитым голом и прервал свою 3-матчевую безголевую серию.

«Классная победа. Парни — молодцы. Отдельная благодарность нашим болельщикам, они как всегда были невероятны», — написал форвард в соцсетях.

«Аль-Наср» идет на 2-й строчке в турнирной таблице, набрав 56 очков. Отставание от лидирующего «Аль-Иттихад» 3 очка, но у команды еще игра в запасе.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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