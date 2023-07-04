Источник: Фирмино переходит в «Аль-Ахли»

Экс-форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино переходит в «Аль-Ахли», сообщает журналист Бен Джейкобс.

По данным источника, 31-летний бразилец подпишет контракт до 2026 года.

1 июля у форварда закончился контракт с «Ливерпулем», поэтому в «Аль-Ахли» он перейдет бесплатно на правах свободного агента.

В сезоне-2022/23 Фирмино сыграл 35 матчей, забил 13 голов и сделал 5 результативных передач.

Ранее «Аль-Ахли» выкупил вратаря «Челси» Эдуара Менди за 16 миллионов фунтов стерлингов.