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Сегодня, 23:17

Иньеста может присоединиться к Месси и Бускетсу в «Интер Майами»

Руслан Минаев
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Андрес Иньеста.
Фото Global Look Press

Полузащитник Андрес Иньеста может стать одноклубником Лионеля Месси и Серхио Бускетса.

По данным Rac1, 39-летний испанец может подписать контракт с «Интером Майами». Помимо клуба МЛС, у хавбека есть предложение из Саудовской Аравии.

2 июля Иньеста покинул японский «Виссел Кобе», за который выступал с 2018 года. На его счету 134 матча, в которых он забил 26 голов и сделал 25 результативных передач. В составе «Барселоны» он играл с 2002 по 2018 год.

В начале июня о переходе в «Интер Майами» объявил Месси, позже клуб подписал Бускетса. По информации инсайдера Фабрицио Романо, клуб из Флориды также заинтересован в приглашении Серхио Рамоса.

Андрес Иньеста
Футбол
ФК Интер Майами
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