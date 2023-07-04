Хавбек «Црвены Звезды» Кангва: «Я был готов вернуться в РПЛ, если бы предложение сделал «Зенит»

Полузащитник «Црвены Звезды» Кингс Кангва заявил в комментарии «СЭ», что хотел бы перейти в «Зенит», а также высказался об адаптации российского хавбека Егора Пруцева в сербской команде.

«Сейчас у Пруцева небольшие проблемы, поэтому он не смог приехать. Он отличный игрок и продолжает развиваться. В январе «Крылья Советов» делали мне предложение? Да, это действительно так. Мое решение было остаться в Сербии, но если бы это был «Зенит», я бы приехал», — сказал Кангва «СЭ».

24-летний хавбек играл в тульском «Арсенале» с 2019 по 2022 год. Всего он провел за команду 55 матчей, забил 6 голов и отдал 9 результативных передач.