«Ривер Плейт» получит 34 миллиона евро после перехода Энцо Фернандеса из «Бенфики» в «Челси»

«Ривер Плейт» получит 34 миллиона евро после перехода полузащитника Энцо Фернандеса из «Бенфики» в «Челси». Об этом сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло.

Ранее стало известно, что по контракту «Ривер Плейт» получит 25 процентов от перехода игрока в «Челси», еще 4 миллиона отправятся в результате механизма солидарных выплат.

Энцо Фернандес перешел в «Бенфику» из «Ривер Плейта» летом 2022 года.

В этом сезоне на счету 22-летнего аргентинца 29 матчей за «орлов», 4 гола и 7 результативных передач.