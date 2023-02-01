Тренер «Копера»: «Дзюба нам пригодился бы, но мы не потянем его финансовые запросы»

Тренер «Копера» Денис Халилович заявил, что словенскому клубу не помешал бы нападающий Артем Дзюба.

«Дзюба пригодился бы «Коперу», но мы не потянем его финансовые запросы, у клуба нет столько денег. Сколько мы могли бы ему платить? 120 тысяч евро в год, то есть 10 тысяч евро в месяц. Это наш максимум. Но учитывая, что последний официальный матч он провел еще в октябре, а с ноября не тренируется с командой, ему будет очень тяжело.

Вопрос лишь в том, кто решится выложить такую сумму. Было бы логично, если бы Артем умерил свои запросы, но договорился бы о бонусах за достижение определенных целей по окончании сезона», — приводит слова Халиловича «РБ Спорт».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.