Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов, работающий генеральным менеджером клуба «Динамо» (Нови-Сад) рассказал «СЭ» о ситуации с коронавирусом в Сербии.

— Заболевших не так много. Но, к сожалению, есть и жертвы, — начал Чернышов. — Уже месяц в стране введен комендантский час. Сначала он действовал с 8 вечера до 5 утра. Потом наступило ужесточение и выходить на улицу запретили с 5 вечера до 5 утра. В таких условиях мы находились до сегодняшнего дня (разговор состоялся 21 апреля — «СЭ»). Теперь один час нам дополнили, так что можно находиться на улице до 6 вечера. И сообщили, что с понедельника будут открываться салоны красоты, маленькие строительные магазины. Откроется рынок, на котором можно покупать продукты. И между 5 и 11 мая откроют кафе, рестораны, спортивные площадки. Так что после месяца достаточно жестких мер наступает ослабление. В тот же праздник Пасхи мы были закрыты дома с пятницы 5 вечера до 5 утра вторника. Так как один день был нерабочий. А погода была замечательная!

С 23.00 до 01.00 можно выходить на прогулку с собаками. Не более 20 минут и не больше 200 метров от дома. Другие не могут выходить без специального разрешения, специальных пропусков. А это в основном доставщики еды, и то они работают в основном до 22-23.00. Полицейские все контролируют, их здесь достаточно. (Дмитрий Зимин)

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