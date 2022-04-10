«Порту» побил рекорд «Бенфики» 44-летней давности

«Порту» установил рекорд чемпионата Португалии по количеству матчей без поражений

«Порту», одержавший победу над «Виторией Гимарайнш» (1:0) в матче 29-го тура, установил новый рекорд чемпионата Португалии.

Команда не проигрывает уже 57 матчей подряд (46 побед и 11 ничьих). Последний раз «Порту» проиграл 30 октября 2020 года.

Единственный мяч в прошедшей встрече на 36-й минуте с пенальти забил Мехди Тареми.

Предыдущий рекорд принадлежал «Бенфике», которая с 1976 по 1978 год не проигрывала 56 матчей подряд.