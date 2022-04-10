Джордан Ларссон сделал голевой пас в дебютном матче за АИК

Экс-нападающий «Спартака» Джордан Ларссон в дебютном матче за АИК против «Норрчепинг» (1:0) отдал голевую передачу.

24-летний форвард вышел в стартовом составе и отдал голевой пас на 15-й минуте встречи. На 71-й минуте он был заменен.

Напомним, 4 апреля, «Спартак» объявил, что Ларссон приостановил действие контракта с московским клубом до лета этого года.

В сезоне-2021/22 Ларссон забил 2 гола в 23 матчах за «Спартак».

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешили игрокам и тренерам покинуть чемпионат России и продолжить выступать в других странах вплоть до 30 июня.