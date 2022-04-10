Гол Тареми с пенальти принес «Порту» победу над «Виторией Гимарайнш»

«Порту» одержал победу над «Виторией Гимарайнш» в матче 29-го тура примейры.

Встреча проходила на стадионе «Афонсу Энрикеш» в Гимарайнше.

Единственный мяч в игре с пенальти забил нападающий гостей Мехди Тареми.

В составе хозяев красную карточку получил форвард Оскар Эступиньян.

Таким образом, «Порту» набрал 79 очков и закрепился на первом месте в турнирной таблице примейры. «Витория Гимарайнш» с 39 баллами осталась на шестой позиции.