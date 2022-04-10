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Сегодня, 22:02

Гол Тареми с пенальти принес «Порту» победу над «Виторией Гимарайнш»

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Порту» одержал победу над «Виторией Гимарайнш» в матче 29-го тура примейры.

Встреча проходила на стадионе «Афонсу Энрикеш» в Гимарайнше.
Единственный мяч в игре с пенальти забил нападающий гостей Мехди Тареми.

В составе хозяев красную карточку получил форвард Оскар Эступиньян.

Таким образом, «Порту» набрал 79 очков и закрепился на первом месте в турнирной таблице примейры. «Витория Гимарайнш» с 39 баллами осталась на шестой позиции.

Португалия. Премьер-лига. 29-й тур
10 апр, 00:00. D. Afonso Henriques (Гимарайнш)
Витория Гимарайнш
0:1
Порту

Футбол
ФК Витория Гимарайнш
ФК Порту
0
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